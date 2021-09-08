«Героический поступок»: замглавы МЧС Гурович высказался о смерти Зиничева

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев, который трагически погиб при падении с обрыва, совершил героический поступок. Соответствующее заявление сделал замминистр ведомства Андрей Гурович.

Гурович в эфире телеканала «Россия-24» высказался о трагичном событии. Он отметил героизм Зиничева, который, не задумываясь ни мгновения, попытался спасти жизнь человеку. Замминистра отметил, что в этой ситуации глава МЧС повел себя, как настоящий спасатель. Гурович подчеркнул, что министр вел себя так всю свою жизнь.

«Он, ни на секунду не задумываясь, поступил не как министр, а как спасатель, совершив героический поступок», — подчеркнул замглавы ведомства.

Министр погиб во время межведомственных учений. Он попытался спасти сотрудника съемочной группы. Тот поскользнулся на краю обрыва. Зиничев хотел удержать его, однако в результате оба сорвались вниз и погибли. Министру было 55 лет. На роль главы МЧС он был назначен в 2018 году. В 2020 году ему присвоили звание генерала армии.