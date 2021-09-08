Глава Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера выступил перед выпускниками академии сил обороны и внутренней безопасности. Президент призвал молодых людей внести посильный вклад в восстановление безопасности страны.

Туадера обозначил укрепление боевого потенциала национальной армии (FACA) одним из приоритетных направлений политической повестки. С этой целью он обратился к Москве. Лидер ЦАР попросил о помощи российских специалистов для обучения правительственных войск основам ведения боя и тактики.

Бойцы FACA считаются одними из лучших на всем Черном континенте. Консультативная поддержка российских инструкторов позволила им разгромить основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и вернуть мир в страну. Западные СМИ спекулируют на теме партнерских отношений между Москвой и Банги и систематически пытаются связать деятельность россиян с ЧВК «Вагнера».

Также Туадера подчеркнул, что боеспособная армия является одной из главных сил, способных возродить ЦАР после десятилетий военно-политических кризисов.