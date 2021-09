Амири посмотрел игру отбора ЧМ-2022 Германия – Армения с афганскими беженцами

Полузащитник «Байера» Надим Амири пригласил беженцев из Афганистана на матч квалификации ЧМ-2022 Германия — Армения.

Хавбек пригласил на игру в Штутгарте 170 беженцев и вместе с ними находился на трибуне «Мерседес-Бенц-Арены», сообщается в Twitter-аккаунте Bayern & Germany.

German international Nadiem Amiri invited 170 Afghan refugees to Germany's game against Armenia last night and sat with them in the stands. Amiri himself has roots in Afghanistan, and his family also fled the country in the 1980s [???? Bild] pic.twitter.com/s8gDqbv3iX