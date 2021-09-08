Патриарх Кирилл обратился с соболезнованиями к родным Зиничева

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к родственникам погибшего главы МЧС Евгения Зиничева со словами соболезнования и поддержки.

Священнослужитель заявил, что узнал о трагической кончине министра с большой скорбью. Он подчеркнул, что Зиничев исполнял свой служебный долг и погиб, пытаясь спасти человеческую жизнь. Патриарх назвал покойного образцом мужества, настоящим спасателем.

«Исполняя служебный долг, почивший героически пытался спасти жизнь человека, упавшего в воду, делом явил пример мужества и самопожертвования, образец того, каким призван быть настоящий спасатель, готовый, не раздумывая, прийти на помощь каждому страждущему. Да вменит ему Господь подвиг сей в праведность!» – ссылаются на слова предстоятеля на сайте РПЦ.

Он также отметил, что Зиничев был прекрасным профессионалом и талантливым руководителем. Свою работу глава ведомства выполнял эффективно и ответственно. Священнослужитель заявил, что молится о его душе и всех тех, кто скорбит об утрате достойного человека.