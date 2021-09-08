Церемония вручения автомобилей победителям и призерам ОИ пройдет 10 сентября в Кремле

Торжественная церемония вручения автомобилей победителям и призерам Олимпийских игр в Токио состоится в Кремле 10 сентября.

Александр Катушев, исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев России, отметил, что церемония пройдет сразу после получения олимпийцами государственных наград. Об этом сообщает ТАСС.

На соревнованиях российская команда завоевала 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Летние Олимпийские игры в Токио были запланированы на 2020 год, но из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести.