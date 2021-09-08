Федерация хоккея Белоруссии назвала недопустимым отстранение Дмитрия Баскова

Федерация хоккея Белоруссии (ФХБ) выступила с заявлением после дисквалификации главы организации Дмитрия Баскова.

Пресс-служба ФХБ на официальном сайте опубликовала заявление, отреагировав на отстранение от спортивной деятельности Дмитрия Баскова. Руководитель организации и председатель наблюдательного совета минского «Динамо» был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (IIHF) на пять лет.

«ФХБ считает недопустимой позицию IIHF по отстранению руководителя национальной спортивной федерации от национальной и международной деятельности», — говорится в заявлении.

Срок дисквалификации Баскова, который возглавил ФХБ в прошлом году, начинается с 10 сентября. Решение IIHF о дисквалификации президента Федерации хоккея Белоруссии может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS).