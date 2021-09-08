Сатановский посмеялся над планами Киева перехватить контроль над «СП–2»

Идея о том, что именно украинская компания, контролирующая газотранспортную систему Украины, наилучшим образом подходит на роль независимого от «Газпрома» оператора «Северного потока – 2», не имеет никакого шанса на воплощение в жизнь, разве что в виде юморески.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал российский политолог Евгений Сатановский, комментируя тему, активно обсуждаемую в последнее украинскими СМИ

«Украинская пресса активно продвигает идею, что именно украинская компания, управляющая их газотранспортной системой, лучше всего подходит на роль независимого от "Газпрома" оператора для "Северного потока — 2". Ну, как же! Согласно европейской Газовой директиве… То есть логика изумительная», — пишет Сатановский в ставшей у него уже регулярной рубрике «Из жизни идиотов».

По словам эксперта, Киев продолжает в своей политике руководствоваться принципом «что не съем, то понадкусываю», так как у нынешних украинских властей – «трехнутых на всю голову», дико жадных, наглых и глупых – нет сил, чтобы отказаться от хотя бы призрачной надежды хоть как-то «присосаться» к экспорту газа из России в ЕС.

«Не заработать, так украсть. Не украсть, так остановить и запретить. Не остановить и запретить, так хучь трошки напаскудити… », — приводит Сатановский логику властей Украины.

Хотя, по его словам, идея пустить «украинскую лису в российский газовый курятник» может рассматриваться только в качестве юморески, так как у нее нет ни единого шанса воплотиться в жизнь.

Федеральное агентство новостей /

Очень сомнительно, отмечает политолог, чтобы европейцы, которым Украина уже осточертела сверх всякой меры, настолько сдурели, чтобы попытаться продвинуть это предложение в России. И тем более невозможно представить, чтобы европейцы сами решились отдать рубильник от стратегически важного для европейского будущего газопровода в руки Киева с его испорченной репутацией.

«Еще сложнее представить себе, что Путин такого рода инициативу молча проглотит. Так что, тут опять все пойдет согласно украинской пословице. "З'iсть то он з'iсть, да хто ж йому дасть?!" Вот, с этим нехай пока Украина и остается», — заключает Сатановский.

Напомним, ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности также прокомментировал желание украинской компании стать независимым оператором «Северного потока – 2», отметив, что эта идея похожа на троллинг со стороны Киева.