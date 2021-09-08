Москва может предоставить Минску финансовую поддержку

Российская Федерация может предоставить Республике Беларусь финансовую поддержку в случае необходимости.

В этом уверен глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов. Ситуацию чиновник оценил на брифинге в рамках Московского финансового форума.

«Мы видим, что наш сосед оказался в непростом финансовом положении», — заявил министр финансов России.

Он добавил, что не исключает возможности оказания Москвой поддержки белорусским партнерам при необходимости. РФ взаимодействует со своими коллегами, обсуждая различные вопросы помощи, указал Силуанов. Он заключил, что главной задачей остается стимулирование процесса интеграции.