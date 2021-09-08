Украинские депутаты попросили мировое сообщество не признавать выборы в Госдуму РФ

Депутаты Верховной рады Украины попросили международное сообщество не признавать легитимность выборов в Госдуму РФ. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

Украинские парламентарии выступили с призывом не признавать российские выборы на заседании Рады 8 сентября. Инициативу поддержали 318 депутатов при необходимом пороге в 226 голосов. В Раде отметили, что такое решение основывается на проведении выборов в Крыму и в Донбассе.

«Верховная рада Украины обращается к Совету Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН, ОБСЕ, Европейскому Союзу, НАТО, другим международным организациям», — говорится в официальном заявлении парламента.

Выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября. Граждане будут выбирать депутатов в Госдуму VIII созыва. Кандидатами в парламентарии зарегистрированы представители 14 партий.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее подтвердил, что Украина потребовала не направлять своих наблюдателей на выборы. По его словам, Киев разослал всем государствам соответствующие сообщения.