Эксперт Института центра развития ВШЭ Сафонов оценил перспективы единого цифрового налога

ТНК не смогут практиковать налоговую оптимизацию после введения в стране единого цифрового налога.

Крупные международные компании столкнутся с трудностями при попытке не выплачивать процент за прибыль, полученную благодаря деятельности на территории РФ. Так считает эксперт Института центра развития НИУ ВШЭ Игорь Сафонов. Об этом пишет NEWS.ru.

Федеральная налоговая служба, ориентируясь на глобальный цифровой налог, сможет оказывать давление на интернациональные корпорации, открывающие в России свои представительства, но практикующие «транзакцию» проблем в головной офис.

Например, указывает Сафонов, в подобном был замечен Google. По его словам, компания часто перенаправляет запросы российских властей в свою штаб-квартиру, когда речь заходит об удалении определенного контента. Теперь же, убежден эксперт, такая возможность лавировать у организаций пропадет.

Предполагается, что новый налог позволит собирать с международных предприятий как минимум 15% от прибыли. С точки зрения Сафонова, на реализацию проекта в стране потребуется от одного года до полутора лет.