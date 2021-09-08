Глава Федерации хоккея Белоруссии Басков получил пятилетнюю дисквалификацию

Глава Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков не сможет заниматься спортивной деятельностью на протяжении пяти лет.

Международная федерация хоккея (IIHF) сообщила, что спортивный функционер Дмитрий Басков нарушил кодекс поведения организации, а также принципы Олимпийской хартии, в связи с чем был отстранен от спортивной деятельности. Срок его дисквалификации начинается 10 сентября. Басков, возглавивший Федерацию хоккея Белоруссии в прошлом году, отстранен IIHF от всех видов хоккейной деятельности на национальном и международном уровнях.

В ближайшее время решение организации может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS). Басков пока не комментировал свое отстранение от спортивной деятельности.