«Я в шоке»: генерал-майор Кириченко отреагировал на трагическую гибель главы МЧС Зиничева

Погибший глава МЧС РФ Евгений Зиничев был профессионалом «высочайшей категории», заявил бывший руководитель УВД по Калининградской области генерал-майор Сергей Кириченко.

В комментарии для издания «ПолитРоссия» он выразил слова соболезнования родным министра. По его словам, Зиничев был добрым человеком, а также настоящим профессионалом.

«Я в шоке. Это был профессионал высочайшей категории. И как человек он был очень хорошим. Замечательный, добрый», — сказал Кириченко журналистам.

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб в возрасте 55 лет, спасая оператора Александра Мельника. Инцидент произошел во время межведомственных учений в Норильске. Зиничев возглавлял министерство с мая 2018 года. Ранее он занимал должность начальника управления ФСБ России по Калининградской области, а затем был назначен врио главы региона.