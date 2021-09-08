«Настоящий спасатель»: губернатор Иркутской области почтил память погибшего главы МЧС Зиничева

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил соболезнование в связи трагической гибелью министра чрезвычайных ситуаций России Евгения Зиничева.

Кобзев отметил, что глава МЧС погиб, как настоящий герой, спасая жизнь. Зиничев был настоящим наставником и учителем, подчеркнул губернатор.

«Он был Офицером с большой буквы. Мы проработали вместе не такое продолжительное время, но это были лучшие годы моей службы. Поверив в меня, он дал мне вторую путевку в жизнь», — пишет Кобзев в Instagram-канале.

Глава администрации Иркутской области уточнил, что Зиничев помогал ему решать проблемы, а также вопросы по безопасности. В октябре главу МЧС ждали в Иркутске. Кобзев также констатировал, что Зиничев был главным спасателем Российской Федерации.