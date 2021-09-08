Собянин выразил соболезнования по поводу гибели главы МЧС РФ Зиничева

Соболезнования в связи с гибелью министра чрезвычайных ситуаций Евгения Зиничева выразил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник российской столицы отметил, что он глубоко потрясен произошедшим. По его словам, глава МЧС РФ был достойным другом, соратником и руководителем. Об этом мэр написал на своей странице в Twitter.

«Настоящий друг, соратник, руководитель. Человек, который самоотверженно служил своей стране и погиб, спасая жизнь. Большая утрата. Мои соболезнования родным и близким Евгения Николаевича», — заявил Собянин.

Ранее сожаление о трагедии выразил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он отметил, что министр чрезвычайных ситуаций погиб во время исполнения служебного долга, пытаясь спасти жизнь своему подчиненному. Инцидент произошел во время рабочего визита Зиничева в Норильск на межведомственные учения.