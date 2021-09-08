Губернатор Красноярского края выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России

Губернатор Красноярского края Александр Усс выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева. Об этом он написал в соцсетях.

В Instagram губернатора Красноярского края появился пост в память о Евгении Зиничеве. Глава МЧС погиб на учениях в Норильске. Смерть наступила во время спасении оператора.

Александр Усс и Евгений Зиничев 7 сентября открыли масштабные учения МЧС в Арктике. Министр возглавлял ведомство более четырех лет, говорится в сообщении губернатора.

«Это большая утрата для коллег, близких и всех, кто знал Евгения Николаевича», — отмечается в посте.

Усс также выразил соболезнования семье и близким погибшего. Губернатор направил им соответствующую телеграмму.