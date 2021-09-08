Первая партия автоматов АК-12 поступила на Тихоокеанский флот

Соединениям морской пехоты Тихоокеанского флота в Приморском крае поставили первую партию автоматов Калашникова АК-12, сообщили пресс-служба Восточного военного округа.

Морпехи испытают оружие и проведут пристрелку уже в ближайшие дни. Тренировки пройдут на полигонах боевой подготовки, говорится в сообщении.

АК-12 имеет калибр 5,45 миллиметра и был принят на вооружение в российские войска в 2018 году. Автомат весит 3,5 килограмма и может похвастаться дальностью прямого выстрела в 440 метров. Открытие огня возможно в трех режимах: очередь, отсечка по два выстрела и одиночный режим.

Кроме этого, АК-12 впервые оснащены планками Пикатинни. Скорострельность оружия достигает 650 выстрелов в минуту. Автомат также оборудовали новым магазином, который может использоваться в качестве упора для стрельбы.