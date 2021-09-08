Геноцид не помеха. Премьер Армении Пашинян протянул руку лидеру Турции Эрдогану

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов помириться с турецким президентом Реджепом Эрдоганом. Отношения двух стран были далеки от дружественных, а после обострения конфликта в Нагорно-Карабахской Республике (НКР) и вовсе сошли на нет. Теперь Ереван согласен разговаривать о сотрудничестве, особенно после встречных заявлений Турции.

«В этих заявлениях мы видим возможность обсуждения нормализации отношений Армения-Турция, восстановления авто- и железнодорожного сообщения. Мы готовы к такому разговору, который может получить более широкий контекст», — заявил Пашинян.

На очередном заседании правительства премьер объяснил соратникам, что дружба с Турцией нужна не только Армении. Россия, Соединенные Штаты и даже Европейский союз (ЕС) тоже заинтересованы в том, чтобы вчерашние враги нашли общий язык. Путь к примирению будет тернист, допустил глава правительства, но Ереван «готов предпринимать любые усилия».

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Эрдоган тоже мыслит в нескольких плоскостях, поэтому к диалогу помимо Армении собирается подвести Азербайджан, Иран, Россию и Грузию. В этом президент Турции видит «исторический шанс» на обеспечение стабильности на Южном Кавказе и предлагает организовать «Платформу шести».

Содружество поможет решить сразу несколько проблем: в Нагорном Карабахе, по мнению Эрдогана, воцарится мир, Москва и Тбилиси отбросят взаимные обвинения, а Турция наладит контакты с Баку и Ереваном одновременно.

Попытка номер два

За 2021 год Никол Пашинян успел подать в отставку с поста премьер-министра, несколько месяцев исполнять его обязанности, затем вновь занять кресло главы правительства после июньских выборов. Его рейтингам это не помогло — оппозиция в лице экс-президента Роберта Кочаряна итогов голосования не признала.

Сам премьер-министр, отставку которого предрекают чуть ли не каждый месяц, решительно взялся за восстановление страны, рабочие визиты и налаживание мирных переговоров по Нагорному Карабаху.

В сентябре очередь дошла и до Турции. Отношения между Анкарой и Ереваном давно переживали кризис из-за непризнания геноцида армянского народа со стороны турков. В апреле этого года американский президент Джозеф Байден немного «оттянул огонь на себя», признав факт массового истребления народа Армении в начале XX века. Хотя задача, вероятно, стояла другая — подразнить Эрдогана, как одного из геополитических оппонентов США.

tccb.gov.tr /

Этот исторический барьер намного выше, чем все остальные разногласия между странами, уверен старший научный сотрудник Института социально-политических исследований стран Черноморско-Каспийского региона Владимир Новиков. Преодолеть его Армения и Турция уже пытались в 2009 году, но диалог зашел в тупик.

Тогда главы МИД Армении и Турции Эдвард Налбандян и Ахмет Давутоглу подписали в Цюрихе несколько дипломатических протоколов и договорились обсуждать вопрос геноцида 1915 года в рамках совместной комиссии «независимых историков». Ни один из тех документов так и не был ратифицирован, стороны обменялись обвинениями в тот же вечер, после чего вновь прекратили переговоры.

«Между Арменией и Турцией лежит не только пропасть этих карабахских, экономических проблем и прочих противоречий. Основной вопрос – это оценка событий начала XX века. В 2009 году Турция согласилась создать совместную комиссию ученых, но в их нынешних отношениях, я уверен, она не пойдет даже на это», — предположил Новиков.

Масла в огонь подливало то, что во время боев за Нагорный Карабах Турция официально поддерживала Азербайджан, причем не только на словах. Войска президента Ильхама Алиева активно применяли против армян турецкие беспилотники Bayraktar TB2, а сам Эрдоган принял участие в параде по случаю «победы» Азербайджана в НКР.

president.az / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı

После такого дружественные речи в адрес Армении слышать от президента Турции весьма удивительно. Реджеп Эрдоган, прикрываясь стремлением к миру в Закавказье, на самом деле преследует иные цели, полагает собеседник «Политики Сегодня»:

«Эрдоган хочет не мира на Южном Кавказе, он хочет некоего доминирования над Арменией с позиции силы. Мне кажется, что если Ереван и Анкара действительно начнут вести диалог, то основные противоречия опять закрутятся вокруг оценки событий 1915 года. Это ключевое событие в их отношениях. Я думаю, что в этот раз не до чего им договориться не удастся».

При таком раскладе Пашиняну будет вдвойне обидно, ведь он ставит на кон последние остатки репутации. Армяне вряд ли пропустят мимо ушей его обнадеживающие речи в адрес Анкары. В очередной раз глава армянского правительства «ударил по своему рейтингу», заключил Владимир Новиков, но этот факт не лишит его премьерского кресла.