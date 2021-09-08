Медведев принес соболезнования родным и близким главы МЧС РФ Зиничева

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким трагически погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева.

В своем обращении политик отметил, что министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на своем посту активно способствовал развитию органов безопасности и борьбы с терроризмом. Медведев подчеркнул, что героический поступок Зиничева навсегда останется в памяти сограждан.

Ранее слова соболезнования по поводу гибели министра чрезвычайных ситуаций принес глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, он знал Зиничева 20 лет и считает его сильным и мужественным человеком.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, глава ведомства погиб при попытке спасти подчиненного во время учений в Норильске, когда он поскользнулся на краю обрыва. Зиничеву было 55 лет.