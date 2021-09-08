Журналист RT поделился подробностями гибели главы МЧС и оператора в Норильске

Глава МЧС России Евгений Зиничев пытался спасти оператора, который сорвался со скалы во время учений. Об этом рассказал журналист Семен Сендеров.

Корреспондент RT доложил из Норильска подробности трагичной гибели Евгения Зиничева. Сендеров отметил, что приехал в составе группы журналистов для освещения межведомственных учений. Представители СМИ все время находились рядом с главой МЧС.

Зиничев 8 сентября участвовал в смотре практики по эвакуации из горящего госпиталя. По последним данным, министр находился на скале рядом со своим оператором, который сорвался. Зиничев попытался спасти его, но ударился о камень и не выжил, сказал Сендеров.

Журналист добавил, что следит за происходящим. Информации очень мало, поскольку МЧС сейчас перегружено, заключил корреспондент RT.