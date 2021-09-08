Чуприян возьмет на себя обязанности главы МЧС после гибели Зиничева

Генерал-полковник Александр Чуприян временно будет исполнять обязанности главы МЧС после трагической гибели министра Евгения Зиничева.

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске. Теперь обязанностями покойного министра временно займется первый заместитель, генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.

Евгений Зиничев скончался, спасая жизнь сотрудника на масштабных учениях. Соболезнования родным и близким покойного выразил действующие президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.