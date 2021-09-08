Губернатор Калининградской области назвал гибель Зиничева большой утратой

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил соболезнования родным и близким в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева.

Пост о российском министре он разместил на странице в Instagram. Губернатор Калининградской области опубликовал черно-белую фотографию Зиничева.

«Выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким. Большая утрата не только для тех, кто знал Евгения Николаевича лично, но и для всего состава МЧС России», — написал на странице в InstagramАлиханов, комментируя гибель министра.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября в возрасте 55 лет. Он был на учениях в Норильске. Соболезнования в связи с кончиной российского министра выразили политики и чиновники России.

Вместе с главой МЧС России погиб член съемочной группы, который снимал материалы для ведомства. Зиничев пытался спасти оператора.