Глава Республики Бурятия Цыденов заявил, что заболел коронавирусом

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов сообщил в социальных сетях, что заразился коронавирусной инфекцией. Он также рассказал, как протекает заболевание.

По словам Цыденова, он сдал тест, который показал у него наличие COVID-19. До этого он проходил тестирование перед Восточным экономическим форумом. Тогда главе региона пришел отрицательный результат.

«Тест показал, что ковид есть. Нос немножко гудит, но самочувствие, вообще, нормальное», — сообщил Цыденов в соцсетях.

Как ранее сообщалось, вакцинация от коронавируса может помочь в борьбе с постковидным синдромом. После введения первого компонента вакцины все синдромы уходят и человеку становится лучше.