Известный кинорежиссер погиб вместе с главой МЧС Зиничевым

Представители МЧС подтвердили информацию, что министр Евгений Зиничев погиб при спасении известного кинорежиссера Александра Мельника.

Ранее о гибели главы МЧС при спасении видеооператора сообщила в своем Telegram-канале редактор RT Маргарита Симоньян. Она написала, что Зиничев бросился спасать упавшего в воду мужчину, но «разбился о выступающий камень».

Известно, что Мельник прибыл в Норильск для поиска новых локации. Режиссер планировал снимать документальный фильм о развитии Арктики и Северного морского пути. Именно поэтому он находился на месте проведения межведомственных учений, где и погиб.

Российский режиссер и сценарист известен по таким фильмам, как «Территория» и «Новая Земля». Он является лауреатом премии «Ника». Кроме того, в течение нескольких лет Мельник активно сотрудничал с МЧС.