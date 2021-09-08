Губернатор Сахалина назвал героем погибшего главу МЧС Зиничева

Губернатор Валерий Лимаренко выразил соболезнования родным и близким в связи с трагической гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева.

Российский министр погиб на учениях в Норильске (Красноярский край), спасая жизнь оператора, который снимал учебный фильм для ведомства. Трагедия произошла 8 сентября.

«Поступок героя. Его жизненный и трудовой путь заслуживает глубокого уважения. Всю жизнь он посвятил служению Родине, — отметил чиновник. — Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах сослуживцев и друзей. Пусть земля ему будет пухом».

Новость о гибели Евгения Зиничева стала шоком для многих. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал российского министра сильным и мужественным человеком, который был настоящим патриотом.