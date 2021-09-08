Мишустин назвал погибшего Зиничева профессионалом и настоящим российским офицером

Премьер-министр России Михаил Мишустин шокирован новостью о гибели главы МЧС Евгения Зиничева. Он выразил соболезнования родным в связи со смертью министра.

Мишустин назвал Зиничева настоящим российским офицером, который считал честное и преданное служение России и людям делом своей жизни. Он подчеркнул, что Зиничев был профессионалом, компетентным и принципиальным руководителем.

«Евгений Николаевич Зиничев пользовался большим авторитетом. Мы навсегда сохраним добрую память об этом сильном, мужественном и самоотверженном человеке, российском офицере, защитнике отечества», — говорится в телеграмме представителя правительства.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Норильске во время учений. Он пытался спасти жизнь оператора, который снимал для ведомства материалы. Член съемочной группы тоже погиб.