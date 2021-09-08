Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Генерал ФСБ Джабаров заявил, что Зиничев очень много сделал для МЧС за короткий период

Генерал ФСБ Джабаров заявил, что Зиничев очень много сделал для МЧС за короткий период

Руководитель Министерства чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев являлся скромным и ответственным человеком. С таким заявлением выступил генерал ФСБ Владимир Джабаров.

Владимир Джабаров в беседе с журналистами РИА Новости признался, что покойный Евгений Зиничев за короткий срок смог многое сделать для МЧС. Он отметил, что покойный являлся скромным и ответственным человеком.

«Это был замечательный человек, я его знал лично», — отметил он.

Евгений Зиничев скончался, когда спасал одного из сотрудников на межведомственных учениях, выполняя служебные обязанности.