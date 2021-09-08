Генерал ФСБ Джабаров заявил, что Зиничев очень много сделал для МЧС за короткий период

Руководитель Министерства чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев являлся скромным и ответственным человеком. С таким заявлением выступил генерал ФСБ Владимир Джабаров.

Владимир Джабаров в беседе с журналистами РИА Новости признался, что покойный Евгений Зиничев за короткий срок смог многое сделать для МЧС. Он отметил, что покойный являлся скромным и ответственным человеком.

«Это был замечательный человек, я его знал лично», — отметил он.

Евгений Зиничев скончался, когда спасал одного из сотрудников на межведомственных учениях, выполняя служебные обязанности.