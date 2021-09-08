Президент Сербии Вучич принес соболезнования родным и близким главы МЧС Зиничева

Соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС РФ Евгения Зиничева выразил президент Сербии Александр Вучич.

В администрации сербского лидера сообщили, что он крайне сожалеет о произошедшем. Глава государства принес слова поддержки родным и близким российского министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, глава ведомства трагически погиб при исполнении служебного долга. Во время межведомственных учений в Норильске оператор, который проводил съемку для учебного фильма министерства, поскользнулся на краю обрыва. Зиничев попытался его спасти, однако оба человека погибли в результате инцидента.

Евгений Зиничев возглавлял МЧС России с 18 мая 2018 года. С 28 мая 2018 года он стал Членом Совета безопасности Российской Федерации. На момент гибели ему было 55 лет.