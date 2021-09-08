Глава Евросовета Мишель рассказал о переговорах с Путиным по Афганистану

Глава Евросовета Шарль Мишель и президент России Владимир Путин обсудили по телефону обстановку в Афганистане. Соответствующую информацию озвучил европейский политик.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как боевики «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) начали активное наступление на фоне вывода американского военного контингента из страны. Талибы 15 августа вошли в Кабул. Незадолго до этого президент Афганистана Ашраф Гани бежал из республики.

«Обсудил с президентом России Владимиром Путиным последнее развитие событий в Афганистане и во всем регионе», — написал Мишель в своем Twitter.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не планирует переговоры с новыми властями Афганистана. Представитель Кремля при этом подчеркнул, что Россия продолжает пристально наблюдать за происходящим в этой стране.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации