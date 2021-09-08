Москалькова выразила глубокие соболезнования родным и близким главы МЧС России Зиничева

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС РФ Евгения Зиничева.

Омбудсмен назвала погибшего главу МЧС России настоящим офицером. Москалькова отметила, что он всегда находился там, где было тяжелее всего и являлся человеком беспредельной преданности своему делу.

«С чувством глубокой скорби узнала о трагической гибели Евгения Николаевича Зиничева», — подчеркнула Москалькова.

Глава МЧС России Евгений Зиничев скончался на 56-м году жизни в среду, 8 сентября. Он находился на межведомственных учениях в Норильске, Красноярского края. Министр погиб, пытаясь спасти оператора, который поскользнулся на краю обрыва.