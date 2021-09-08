В Сети опубликовано последнее видео с главой МЧС РФ Зиничевым

Последнее видео с главной МЧС России Евгением Зиничевым появилось в интернете. Министр погиб во время спасения человека на учениях в Норильске.

Зиничев приехал в Красноярский край для проведения спецучений в Арктической зоне. Он рассказал о процессе строительства пожарного депо в Норильске.

На кадрах Евгений Зиничев обсуждает с коллегами деловые вопросы. Помимо этого, он проверил уровень готовности к масштабным учениям в условиях вечной мерзлоты.

Лидеру РФ Владимиру Путину о гибели главы Министерства чрезвычайных ситуаций сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Зиничеву было 55 лет.