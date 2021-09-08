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Песков опроверг необходимость признания Крыма со стороны Белоруссии

Песков опроверг необходимость признания Крыма со стороны Белоруссии

Тема признания Крыма является суверенным делом любой страны, отметил пресс-секретарь президента России. Поэтому Москва не требует от Белоруссии ответа на такой вопрос.

Об этом Песков сказал, отвечая на вопрос журналистов, будет ли президент РФ Владимир Путин ставить вопрос о признании Крыма на предстоящей встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Нет, так вопрос не ставится, и президент Путин никогда так вопрос не ставил», — заявил представитель Кремля.

По его словам, отдельно взятое государство должно самостоятельно принять решение, желает ли оно разобраться в сути произошедшего в Крыму или нет.