Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева. Об этом сообщили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков передал соболезнования Путина в связи с гибелью Зиничева. Глава государства направил соответствующую телеграмму семье и близким министра. Российского лидера и погибшего связывают многие годы совместной работы.

«Президент глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью главы МЧС», — подчеркнул Песков.

По его словам, смерть Зиничева стала большой утратой для Путина.

Глава МЧС родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. Министр скончался на учениях, спасая оператора, сорвавшегося с обрыва.