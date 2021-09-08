Кадыров назвал героем Зиничева, погибшего при спасении жизни

Глава Чечни Рамзан Кадыров принес соболезнования родным и близким погибшего главы МЧС Евгения Зиничева, назвав его героем.

Кадыров подчеркнул, что министр чрезвычайных ситуаций России погиб как герой, спасая человеческую жизнь. Он признался в своем обращении, что был знаком с ним 20 лет. В его памяти Зиничев останется как мужественный человек, истинный патриот Отечества.

Он рассказал подробности гибели руководителя ведомства, отметив, что тот оказался единственным, кто решился попытаться спасти жизнь сорвавшемуся оператору. По словам Кадырова, на месте происшествия было много наблюдателей, но лишь Зиничев рискнул собой.

«Это был поистине героический поступок! Я выражаю искренние соболезнования родным и близким Евгения Николаевича!» — подытожил свою речь глава Чечни.

Оператора и министра экстренно госпитализировали на вертолете, однако мужчины не смогли перенести полученные травмы и скончались не долетев до больницы.