Российские спецслужбы рассказали о причастности США к попытке похищения россиян в Белоруссии

Федеральная служба безопасности подтвердила сведения американского телеканала CNN об участии ЦРУ по задержанию 33 россиян в Минске летом прошлого года.

Представитель ФСБ отмечает, что произошедшее в прошлом году можно назвать спланированным похищением. Отмечается, что сюжет телеканала объективно и достоверно раскрывает суть происходящего.

«Мы полностью подтверждаем ту информацию, которую опубликовал телеканал CNN, она абсолютно достоверна, очень объективно они показали роль ЦРУ в подготовке и проведении, показали, что это была совместная операция с ГУРом Минобороны Украины и СБУ», — слова представителя ФСБ передает РИА Новости.

Россиян в Минск могли заманить сотрудники украинской разведки под руководством ЦРУ. Основной целью провокации был разрыв отношений между Россией и Белоруссией.

О произошедшем в прошлом году в Минске должен был выйти фильм-расследование от Bellingcat, однако премьера неоднократно переносилась. О причинах переноса картины рассказывал ФАН.