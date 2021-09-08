Премьер-министр РФ считает Силуанова «хранителем макроэкономической стабильности»

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин оценил вклад министра финансов Антона Силуанова в стабилизацию экономики страны.

Работу главы ведомства премьер-министр охарактеризовал в ходе пленарного заседания Московского финансового форума в среду. Он отметил, что Силуанов и другие участники мероприятия, работающие в финансовой сфере, «главные» на этом форуме.

«Антон Германович как хранитель макроэкономической стабильности, как раз, я думаю, используя форум, мы вместе посмотрим, как держать баланс между инвестициями и бюджетом», — заявил Мишустин.

Также в ходе форума председатель правительства указал на рост ВВП России. По предварительным оценкам, по итогам первого полугодия 2021 года показатель составил 4,8%.