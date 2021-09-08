Сопровождавший Зиничева оператор умер вместе с главой МЧС

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время ведомственной съемки, пытаясь удержать поскользнувшегося у края обрыва сотрудника съемочной группы. Оператор также погиб, сообщают СМИ.

Съемки проводились в процессе учений для фильма МЧС. Как рассказала журналист Маргарита Симоньян, Зиничев с оператором стояли на краю обрыва. Сотрудник съемочной группы поскользнулся, и глава МЧС прыгнул вслед за ним в надежде спасти.

Генерал армии Евгений Зиничев трагически погиб при попытке спасти подчиненного во время учений в Норильске. На момент смерти главе МЧС было 55 лет.

Зиничев 7 октября 2016 года был назначен заместителем директора ФСБ России. В этом же месяце ему присвоили воинское звание генерал-лейтенант. В мае 2018 года Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Евгения Зиничева на должность главы МЧС России вместо Владимира Пучкова. Владимир Путин одобрил выбор премьера и утвердил новый состав правительства с Зиничевым в качестве министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.