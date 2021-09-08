«Никто не успел даже сообразить»: Симоньян о гибели Зиничева на учениях

Главред RT Маргарита Симоньян рассказала об обстоятельствах гибели главы МЧС России Евгения Зиничева.

Глава МЧС трагически погиб в возрасте 55 лет при исполнении служебного долга. Инцидент произошел на учениях по защите от чрезвычайных ситуаций арктической зоны, сообщили в ведомстве.

«Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно - никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень», — написала Симоньян в Telegram.

По ее словам, глава российского ведомства погиб как спасатель.

Зиничев возглавлял МЧС с 2018 года. Соответствующую должность ему предложил бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.