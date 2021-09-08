Памфилова констатировала увеличение числа кибератак на сайты избиркомов перед выборами

Количество потенциально опасных хакерских атак на ресурсы ЦИК и сайты избиркомов значительно увеличилось, заявила глава комиссии Элла Памфилова.

Начиная с июля число кибератак выросло более чем в два раза, отметила председатель Центризбиркома. Было зафиксировано порядка 170 тысяч опасных воздействий, добавила она.

«Примерно треть имеют очень высокий уровень критичности. То есть, при успешной реализации могут нанести значительный вред», — подчеркнула Памфилова.

По ее словам, действия хакеров становятся все активнее в преддверии выборов в Госдуму. ЦИК готов к подобной ситуации, а специалисты по кибербезопасности предпринимают необходимые меры для предотвращения атак на ресурсы ведомства.

Голосование на выборах в РФ пройдет с 17 по 19 сентября. В качестве кандидатов зарегистрированы представители 14 российских партий.