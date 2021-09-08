Теледоктор Мясников дал совет, как восполнить витамин D в организме

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как восполнить дефицит витамина D в организме человека. Доктор перечислил продукты, содержащие этот компонент.

Специалист отметил, что в целом натуральные витамины, которые содержатся в продуктах, усваиваются лучше, чем витаминно-минеральные комплексы из аптек. При этом, как заметил врач, иногда стоит принимать вещества и в виде таблеток.

«Витамин D — это одно из небольших исключений. Его надо принимать беременным в обязательном порядке, пожилым, детям, взрослым», — объяснил Мясников в эфире телеканала «Россия-1».

Медик заявил, что аптечные средства, которые способны восполнить дефицит витамина D, актуальны, если есть лабораторное подтверждение нехватки вещества. Поддерживать норму компонента можно и без таблеток. Так, витамин содержится в морепродуктах, печени трески, водорослях и яйцах. А самым большим источником витамина D, по словам Мясникова, является солнечный свет.

Врач Светлана Шокур ранее рассказала, что поможет избежать осенней хандры на работе. По ее словам, тонус человека осенью действительно снижается. Все дело в небольшом количестве солнечного света, частых дождях и коротком дне, передает телеканал «360».