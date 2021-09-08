МЧС официально подтвердило гибель министра Зиничева

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга.

Соответствующее сообщение опубликовало МЧС РФ. Как уточняется, глава ведомства умер, находясь на учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека. Трагедия произошла в Красноярском крае.

Министру было 55 лет. Он возглавлял МЧС с мая 2018 года. До этого он занимал пост замдиректора ФСБ. На должности главы МЧС Евгений Зиничев сменил Владимира Пучкова, ушедшего из министерства после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».