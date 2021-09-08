Взрыв произошел на военном заводе Mesko в Польше

Сильный взрыв прогремел на военном предприятии Mesko в городе Скаржиско-Каменная в центральной Польше. Такая информация прозвучала по телеканалу Polsat.

На оружейном заводе Mesko сдетонировали взрывчатые вещества. В результате происшествие скончалась 41-летняя сотрудница завода. Как отметили на радиостанции RMF FM, взрыв произошел, когда женщина занималась упаковкой этих товаров.

Польская компания Mesko является производителем боеприпасов и ракет. Она осуществляет выпуск комплектующих для крупнейших оружейных предприятий мира. На заводе в Скаржиско-Каменной в том числе производятся ПЗРК Grom и Piorun.