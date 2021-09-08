Песков: Россия внимательно следит за действиями нового афганского правительства

Россия продолжит внимательно следить за шагами, которые будет делать новое Правительство Афганистана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что российские власти в настоящее время не планируют проводить переговоры с новым афганским правительством. По его словам, сейчас контакты с Кабулом осуществляются, однако они касаются лишь вопросов безопасности российских дипломатов.

«Контакты, которые необходимы для обеспечения безопасности наших дипломатов и по другим техническим вопросам. Каких-то иных переговоров пока не планируется», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ не стал комментировать, какие условия будут влиять на российскую позицию по афганскому вопросу. При этом он отметил, что из Афганистана потенциально может проистекать угроза от террористических группировок и наркоторговцев.