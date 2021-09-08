Глава МЧС Зиничев погиб в Норильске: последние подробности трагедии

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Норильске во время учений, спасая человека, сообщили в министерстве. Глава ведомства сорвался со скалы. Ему было 55 лет.

«Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень», — сообщила главный редактор МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян.

По последней информации источников в министерстве, погибли оба.

За два часа до трагедии Зиничев открыл масштабные учения в Арктической зоне, в которых участвовали шесть тысяч специалистов. Глава МЧС отмечал сложные природно-климатические условия, в которых приходится работать спасателям.

«Учения проходят в субъектах, которые непосредственно граничат с акваторией Северного морского пути. И в Арктике такого рода мероприятия проводятся впервые. <…> Работа подразделений РСЧС сегодня на учениях показала, что любые задачи решаемы», — цитировали министра в пресс-службе МЧС 8 сентября.

О случившемся оперативно доложили президенту РФ, сообщили в Кремле. Чуть позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин направил семье Виктора Зиничева телеграмму с соболезнованиями. Песков отметил, что президента и главу МЧС связывали многие годы совместной работы.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Охранник Путина, замглавы ФСБ и губернатор

С 1987 года Зиничев служил в КГБ СССР, после распада СССР — в Федеральной службе охраны. С 2006 по 2015 год он был сотрудником охраны президента Владимира Путина и сопровождал его в рабочих поездках. В 2014-м работал заместителем руководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ РФ. В июне 2015 года стал начальником УФСБ по Калининградской области, в 2016-м — исполняющим обязанности губернатора. На посту пробыл всего два с половиной месяца, перейдя на пост замглавы ФСБ.

Главой МЧС Зиничев стал в 2018 году, еще в правительстве Дмитрия Медведева. На этом посту он сменил Владимира Пучкова, ушедшего с должности после трагического пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

Global Look Press / МЧС России

Неравнодушный министр

Зиничев делал публичные заявления по поводу большинства крупных ЧП в России и не только. Так, в апреле 2019 года после пожара в парижском Нотр-Даме он потребовал уделить повышенное внимание объектам культурного наследия России, подчеркнув, что «перед пожарами все равны».

В июне 2020-го он курировал процесс ликвидации разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, а за восемь месяцев до этого указывал на слабую готовность властей и служб Приморья к обрушившемуся на край шторму, оставившему сотни тысяч человек без электричества.

В августе этого года, после масштабных лесных пожаров в российских регионах, он предложил вернуть компетенции по охране лесов с регионального на федеральный уровень.

По данным источника РБК, временно исполнять обязанности главы МЧС будет первый заместитель министра Александр Чуприян.