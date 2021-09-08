Путин призвал приложить усилия для привлечения к спорту 70% россиян к 2030 году

Президент России Владимир Путин обратился к участникам международного спортивного форума в Казани и призвал создать в стране условия для активного занятия спортом.

Президент отметил, что необходимо приложить все усилия, чтобы к 2030 году не менее 70% населения России могло заниматься спортом или физической культурой. Такая возможность должна быть доступна всем желающим в любом уголке страны.

«Безусловно, здесь особое внимание будем уделять детям, подросткам. Занятия спортом в этом возрасте помогают воспитать здоровые привычки, заложить важнейшие нравственные ценности», — слова Владимира Путина приводятся на официальном сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что дальнейшие действия в этой сфере будут обсуждаться на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. Путин отметил, что мероприятие, которое пройдет в ближайшее время, будет посвящено как раз вопросам развития детско-юношеского спорта.