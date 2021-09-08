Беглые соратники Навального основали клон ФБК со штабом в США

Беглые соратники осужденного блогера Алексея Навального основали новую организацию — Anti-Corruption Foundation, Inc. (ACF). Она зарегистрирована в США.

Американский клон ФБК1 (НКО, входящая в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и запрещена) основали сторонники одиозного блогера Леонид Волков и Владимир Ашурков, а также беглый банкир Александр Железняк, выяснил RT. Все трое обвиняются в России в совершении серьезных преступлений: объем хищений, в которых подозревают Ашуркова и Железняка, превышает 28 миллиардов рублей, назначенный президентом ACF Волков находится под следствием по делу о вовлечении несовершеннолетних в незаконные митинги.

«Это совершенно удивительный случай, когда борцы с коррупцией делают одним из руководителей ФБК человека, замешанного в особо крупном воровстве. Железняк на ворованные у государства десятки миллиардов купил особняк, в котором "приютил" ФБК», — рассказал RT известный юрист Илья Ремесло.

Удалось выяснить и точный адрес штаба ACF — Нью-Йорк, Брод-Стрит, 85. В этом 30-этажном здании располагается бизнес-центр компаний разного профиля. До 2009 года высотку в Финансовом квартале Манхэттена занимала известная финансовая организация Goldman Sachs.

Сам Илья Ремесло намерен обратить внимание властей на звездно-полосатого наследника ФБК. Юрист пообещал обратиться в комиссию Госдумы по иностранным вмешательствам, Генпрокуратуру и МИД, чтобы выяснить, на каком основании Белый дом использует коррупционеров для вмешательства во внутреннюю политику Москвы.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России