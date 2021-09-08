Комната обрушилась за секунду: жилец поврежденного взрывом дома в Ногинске рассказал о ЧП

Мужчина, пострадавший при взрыве в Ногинске, рассказал, что его комната была разрушена буквально за одну секунду из-за прогремевшего утром взрыва.

Хлопок произошел около 07:00 утра по московскому времени. В момент взрыва супруга мужчины находилась в коридоре. Одна из трех комната в квартире была разрушена полностью. На момент хлопка газа в ней находились двое детей. К счастью, оба ребенка оказались сверху завалов. Пострадала одна несовершеннолетняя.

«Рухнул пол в коридоре, жена туда провалилась. А от соседних квартир вообще ничего не осталось. У нас остались кухня, зал и комната. Одна комната обрушилась, в ней были дети. Они оказались сверху завалов. Спасатели подъехали, лестницы подставили и сняли их», — рассказал мужчина телеканалу «360».

Предположительно, взрыв мог произойти из-за того, что жильцы одной из квартир включили газ на ночь, чтобы согреться — в доме пока не дали отопление. Огонь погас, а газ заполнил помещение и сдетонировал после включения света.