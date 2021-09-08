Экс-президент США Трамп стал комментатором боев UFC

Бывший президент США Дональд Трамп стал официальным комментатором предстоящего боя между экс-чемпионом UFC в полутяжелом весе Витором Белфортом и бывшим чемпионом мира Эвандером Холифилдом. Об этом сообщает американский новостной сайт MMA Fighting.

«Я люблю хороших бойцов и отличные бои. С нетерпением жду субботнего вечера, чтобы увидеть боксеров и поделиться своими мыслями в рингсайде. Вы не сможете пропустить это особенное событие», – заявил Трамп.

Бой пройдет 11 сентября в Голливуде на арене Seminole Hard Rock Hotel & Casino. Организатор обещает «специальные нецензурированные боксерские комментарии» от Трампа, которые будут показываться только в рамках платной трансляции через FITE TV.

Мероприятие ознаменует собой возвращение на арену знаменитого чемпиона MMA в тяжелом весе — 59-летнего Эвандера Холифилда. Он решил прервать свой заслуженный отпуск, чтобы сразиться с бывшим бойцом UFC 44-летним Витором Белфортом, пропустившим поединок с Оскаром де ла Хойя.

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Стоит отметить, что Трамп, до того как занялся политикой, много раз участвовал в подобных проектах. Более того, довольно часто бойцовские турниры проходили прямо на территории его отелей и казино. Он также является близким другом президента UFC Даны Уайта.

Ранее Трамп призвал вернуть или разбомбить американское оружие в Афганистане.