Супруга дирижера Большого театра Марка Эрмлера скончалась на 94-м году жизни

Жена известного дирижера Большого театра Марка Эрмлера Дина умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщили родственники покойной.

Российская артистка ушла из жизни дома, в кругу семьи, «до последних дней сохраняя бодрость духа и активность». Смерть наступила от естественных причин, пишет издание kp.ru со ссылкой на слова внука Дины Эрмлер.

«Бабушка умерла тихо и спокойно, без болезней и страданий. Пришло ее время», — поделился родственник артистки.

Муж знаменитости, Марк Эрмлер, являлся ведущим дирижером Большого театра. С 1960-х годов он дирижировал балетами, а позднее начал гастролировать с труппой Большого театра. Он умер в 2002 году в возрасте 69 лет в Сеуле во время гастролей.