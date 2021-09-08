Российским бизнесменам продлили мораторий на плановые проверки

Власти Российской Федерации приняли решение продлить мораторий на плановые проверки для малого и среднего предпринимательства страны.

Соответствующее заявление принадлежит председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину. Мораторий на плановые проверки МСП кабмин продлил на следующий год.

«Сейчас мы готовим постановление <...>. Мораторий коснется порядка 100 тысяч субъектов малого бизнеса», — заявил глава кабмина.

Премьер-министр выступал на пленарной сессии Московского финансового форума. Сообщается, что ранее данная инициатива была поддержана президентом России Владимиром Путиным.