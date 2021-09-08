Медиагруппа «Патриот» и издание «Репортер64» объявили об информационном сотрудничестве

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук заявил о начале партнерства с сетевым изданием «Репортер64». СМИ освещает события Саратова и Саратовской области.

По словам Столярчука, «Репортер64» честно транслирует главные события в регионе. Таким образом, партнеры планируют продолжать совместную работу в этом ключе.

«Будем совместными усилиями продолжать объективное освещение политических, культурных и социально-экономических процессов, уверен, в будущем нас ждут и интересные совместные проекты», — сообщил глава Медиагруппы «Патриот».

В ходе сотрудничества издания будут обмениваться эксклюзивным контентом. Также будет оказываться информационная поддержка значимым мероприятиям в России.

Главный редактор «Репортер64» Георгий Савельев признался, что в издании рады сотрудничеству с медиагруппой. Он уверен, что СМИ только выиграют, делая общее дело.